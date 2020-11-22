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Китайские власти обнаружили коронавирус на продуктах из России

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Фото: ALY SONG / Reuters

Китайские власти обнаружили коронавирус на внешней упаковке продуктов, которые доставили на юг страны из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты местного центра по контролю и профилактике заболеваний в ходе проверки импортированных товаров выявили вирус на российских замороженных куриных ножках. Власти города Шатянь немедленно опечатали склады с зараженными товарами и провели дезинфекцию. Отмечается, что никто из тех, кто контактировал с продукцией в Китае, не заразился.

Ранее власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули на границе с Россией из-за двух случаев коронавируса, выявленных там. В частности, в городе запретили массовые мероприятия и собрания, закрыли развлекательные заведения, школы и детские сады. Временно приостановлено железнодорожное сообщение. Городские власти сообщили о планах провести массовое тестирование.

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