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Китай ввел карантин в городе на границе с Россией

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Маньчжоули
Маньчжоули
Фото: Автор: Alexander V. Solomin / Wikipedia

Власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули на границе с Россией из-за двух случаев коронавируса, выявленных там. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

В частности, в городе запретили массовые мероприятия и собрания, закрыли развлекательные заведения, школы и детские сады. Временно приостановлено железнодорожное сообщение. Городские власти сообщили о планах провести массовое тестирование.

Город Маньчжоули находится в автономном районе Внутренняя Монголия Северо-Восточного Китая. Является логистическим центром, в городе расположен грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск–Маньчжурия».

За все время в Китае выявили 92 030 случаев заражения коронавирусом. Из них более 86,7 тысяч человек уже выздоровели, умерли 4742 пациента. Во всем мире число случаев заболевания COVID-19 превысило 58 миллионов.

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