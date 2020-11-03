Северная Корея заминировала границу с Китаем ради борьбы с коронавирусом

Северная Корея приняла крайние меры ради борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Разведка Южной Кореи утверждает, что ее соседи заминировали границу с Китаем. Отмечается, что у Пхеньяна нет технических или физических средств для борьбы с распространением COVID-19, что может привести к катастрофическим последствиям. Если вирус распространится по стране, могут погибнуть как минимум 500 тысяч человек.

Помимо этого, власти КНДР перестали принимать поставки из других стран, в том числе от Южной Кореи, из-за страха «завезти» коронавирус. Должностные лица, которые допустили ввоз товаров через границу в августе, были наказаны. Пхеньян также обещал наказать тех чиновников, кто не сможет справиться с распространением COVID-19 — им грозит смертная казнь.

26 июля власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стране: человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в страну со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон. Пациента поместили на жесткий карантин.

Месяцем ранее, 22 июня, сообщалось о новой волне коронавируса в Сеуле. Отмечалось, что пандемия в стране может продлиться еще несколько месяцев.

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