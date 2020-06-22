Южная Корея заявила о новой волне коронавируса

В Сеуле и его окрестностях началась новая волна коронавируса, пандемия в стране может продлиться еще несколько месяцев. Об этом заявила глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён, передает агентство «Ёнхап».

По ее мнению, вторая волна пандемии в столице могла начаться в мае, после того, как инфекция распространилась в нескольких ночных клубах в районе Итэвон в Сеуле. Эксперт предположила, что пандемия COVID-19 в Южной Корее может продлиться до осени.

«Мы изначально полагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались неверными (...). До тех пор, пока люди будут тесно контактировать с другими, распространение инфекции будет продолжаться», — отметила Чон Ын Гён.

«Ёнхап» отмечает, что в столице могут снова ввести режим социальной дистанции. Это произойдет в том случае, если в ближайшие дни суточный прирост заражений превысит 30 человек, или если число больничных коек будет заполнено на 70 процентов.

В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса. Он был связан с молодым человеком, который в ночь с 1 на 2 мая, проигнорировав подозрение на наличие инфекции, посетил несколько ночных клубов в районе Итэвон в Сеуле, где контактировал с большим количеством людей.

По последним данным, в стране 12,4 тысяч случаев заражения. 280 человек умерли, а 10,8 тысяч — вылечились.

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