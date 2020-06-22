КНДР забросит в Южную Корею листовки

В столице КНДР напечатали 12 миллионов листовок для распространения на территории Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В типографиях других городов также произведут несколько миллионов агитационных материалов. Через границу их перебросят с помощью трех тысяч воздушных шаров. Как только доступ в приграничные районы будет открыт, северокорейские студенты также начнут забрасывать листовки на территорию Республики Корея.

КНДР не раз выражала недовольство в связи с распространением Южной Кореей своих пропагандистских листовок через границу, в том числе и с помощью воздушных шаров. Власти Северной Кореи активно настаивали на том, чтобы их южные коллеги предприняли меры для предотвращения деятельности агитаторов.

Ранее Северная Корея начала вводить войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Так, на пустовавших приграничных постах заметили несколько северокорейских военных. СМИ отмечают, что у Пхеньяна может быть примерно 150 подобных постов, некоторые из них перестали действовать после подписания межкорейского мирного договора в 2018 году.

16 июня Северная Корея взорвала узел межкорейской связи возле границы. Это случилось вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: власти Северной Кореи вознамерились укрепить границу с южными соседями. За несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

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