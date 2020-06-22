Северная Корея восстановит громкоговорители для пропаганды на южной границе

Власти Северной Кореи начали восстанавливать громкоговорители для трансляции пропаганды на границе с Южной Кореей, сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на источник в вооружённых силах.

По данным собеседников агентства, работы ведутся сразу в нескольких точках у границы в демилитаризованной зоне. Сообщается, что раньше там располагались десятки громкоговорителей — как с северной, так и южной стороны. В ответ на такой шаг КНДР южнокорейское правительство тоже рассматривает возможность вновь установить свои громкоговорители.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи планируют распространять пропагандистские листовки и в целом развернуть полномасштабную кампанию против соседнего государства.

Отношения между странами переживают очередной кризис после того, как КНДР обвинила южного соседа в забрасывании листовок на ее территорию.

19 июня подал в отставку южнокорейский министр объединения страны. За день до этого стало известно, что северокорейские войска вошли в демилитаризованную приграничную зону.

16 июня власти Северной Кореи взорвали узел межкорейской связи, располагавшийся в городе Кэсон возле границы. Известно, что на Севере эту акцию планировали заранее и открыто анонсировали: за несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

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