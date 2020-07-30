Южная Корея предложила Северной сплотиться ради борьбы с коронавирусом

Министр объединения Южной и Северной Кореи Ли Ин Ён заявил, что Сеул готов сотрудничать с Пхеньяном ради борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

В частности, южнокорейский политик выразил обеспокоенность в связи с возможным появлением инфекции в городе Кэсон на границе между странами. «Больше всего я волнуюсь о здоровье населения Северной Кореи, которое может ухудшиться, и [я боюсь], что из-за этого людям будет все сложнее влачить существование», — рассказал министр.

Ли Ин Ён считает, что Сеул и Пхеньян должны сотрудничать при любой возможности — и не только в Кэсоне, но и в любой другой точке Северной Кореи. Он предложил странам сплотиться ради борьбы с COVID-19.

26 июля власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стране: человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в страну со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон. Пациент помещен в жесткий карантин, выявляется круг контактировавших с ним людей.

Месяцом ранее, 22 июня, сообщалось о новой волне коронавируса в Сеуле. Пандемия в стране может продлиться еще несколько месяцев.

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