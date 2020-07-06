Южная Корея рассказала о распространении особо заразного штамма коронавируса

Власти Южной Кореи рассказали, что в стране быстро распространяется особо заразный штамм коронавируса GH. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Новый коронавирус классифицируется на несколько штаммов — S, V, L, G, GH, GR и O («другие»). Отмечается, что исследователи Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили штамм GH, который мутировал из штамма S, в 333 случаях из 526 изученных.

Известно, что GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса. Кроме того, он легче прикрепляется к клетками организма. При этом считается, что штамм GH был завезен из-за границы

22 июня сообщалось, что в Сеуле и его окрестностях началась новая волна коронавируса, пандемия в стране может продлиться еще несколько месяцев.

По последним данным, в стране 13,1 тысячи случаев заражения. 284 человека умерли, а 11,8 тысячи — вылечились.

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