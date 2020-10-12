Российский вирусолог объяснил отсутствие второй волны коронавируса в Китае

В Китае нет второй волны коронавируса, потому что там изначально предприняли хорошие противоэпидемические меры. Такое объяснение ситуации дал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает газета «Взгляд».
Альтштейн рассказал, что в феврале 2020 года в Китае была волна эпидемии, которая распространилась по всему миру, но страна «проявила чудеса противоэпидемической работы». По его словам, китайские врачи первыми смогли разработать способ диагностики заболевания и таким образом хорошо наладили систему выявления зараженных. Кроме того, власти тщательно следят за отдельными вспышками и быстро на них реагируют.
При этом вирусолог не исключил, что вторая волна может проявиться в какой-то части страны. Например, в Гонконге — в последний месяц там был подъем, уточнил он.
По мнению Альтштейна, Китай и весь юго-восточный регион хорошо соблюдают противоэпидемические меры, тогда как в других странах, в том числе в России, этого не происходит.
10 октября стало известно, что в Китае фиксируют лишь несколько десятков новых заражений в сутки. Другие эксперты также объяснили это дисциплинированностью населения и указали, что Китай полностью закрыл границы. Они отметили, что в стране популярна традиционная медицина, укрепляющая иммунитет.