Новый «южноафриканский» штамм коронавируса добрался до Франции

Новый штамм коронавируса, выявленный в декабре в Южно-Африканской Республике (ЮАР), добрался до Франции: министерство здравоохранения республики обнаружило первый случай заражения, передает РИА Новости.

Вирус выявили у мужчины, который вернулся в страну из Южной Африки. Инфекционисты подтвердили, что у него «южноафриканский» штамм 501.V2.

«Мужчина сразу же изолировался у себя дома, как только появились симптомы. Сейчас он здоров и чувствует себя хорошо», — уточнили в ведомстве. Специалисты выяснили, с кем он общался после возвращения, однако «никаких представляющих риски контактов зафиксировано не было».

Также первые случаи заражения вирусом 501.V2 выявили в Швейцарии.

Ранее власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) приняли решение запретить продажу алкоголя и закрыть бары из-за роста числа заражений коронавирусом.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР в середине декабря. Южноафриканские ученые выявили прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2, названную 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания. Данный штамм отличается от мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании и впоследствии в других странах.

Штамм 501.V2