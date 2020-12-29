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В ЮАР запретили продажу алкоголя из-за коронавируса

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Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса
Фото: Marquardt Christian / action press / Shutterstock / REX

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) приняли решение запретить продажу алкоголя и закрыть бары из-за роста числа заражений коронавирусом. Заявление президента страны Сирила Рамафосы публикует газета The Guardian.

Принятые меры предусматривают закрытие пляжей и общественных плавательных бассейнов в эпицентрах распространения вируса, а также продление комендантского часа. Теперь граждане обязаны находиться дома с 21:00 до 06:00. Меры будут действовать до 15 января.

Рамафоса объяснил решение властей тем, что употребление спиртного приводит к тому, что граждане ведут себя безрассудно и перестают соблюдать эпидемиологические меры. Это, в свою очередь, ведет к росту числа заражений. «Несчастные случаи и насилие, связанные с алкоголем, также создают дополнительную нагрузку на отделения неотложной помощи в наших больницах», — добавил он.

В середине декабря в ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса. Министр здравоохранения страны подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания.

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