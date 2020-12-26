Врач описал главную опасность нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный у приехавших из Южно-Африканской Республики (ЮАР), таит в себе новую опасность. Ее описал глава консультативной группы правительства Великобритании по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов профессор Питер Хорби, сообщает РИА Новости в субботу, 26 декабря.

Он отметил, что мутации SARS-CoV-2 способны не только сделать его более заразным, но и повлиять на способность антител побороть вирус. «Это может облегчить повторное заражение и может означать, что вакцины могут быть менее эффективными», — сказал врач.

По его словам, о подобном развитии событий говорят структурные данные. Однако они требуют проверки в ходе лабораторных испытаний, заключил Хорби.

Ранее в ЮАР сообщили об обнаружении в новом штамме коронавируса мутации, которая делает его более агрессивным, чем исходный вариант SARS-CoV-2.