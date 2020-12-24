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Определен срок появления еще одной новой мутации коронавируса в Великобритании

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Фото: Hannah McKay / Reuters

Еще один новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, впервые был выявлен в ЮАР в начале октября. Об этом сообщается на сайте Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).

Новую разновидность вируса B1.351 (также известную как 501Y.V2) обнаружили в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР). «Молекулярные данные показывают, что он мог циркулировать с конца августа», — определили сроки его появления британские специалисты.

Уточняется, что в настоящее время нет доказательств того, что мутировавший вирус приводит к более тяжелой форме заболевания или что против него будут неэффективны уже разработанные вакцины.

23 декабря очередную мутацию SARS-CoV-2 обнаружили у двух человек в Великобритании. Предполагалось, что новый штамм произошел из ЮАР, поскольку оба случая обнаружили у контактировавших с зараженными оттуда.

Форма коронавируса, которую обнаружили ранее в декабре, получила широкое распространение в Соединенном Королевстве и быстро вытесняет предыдущую разновидность. Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Хотя мутация может делать патоген более заразным, пока нет доказательств, что она облегчает передачу SARS-CoV-2 или делает вирус более опасным. Несмотря на это, ограничения на въезд из Великобритании ввели в большей части европейских стран: например, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции. Россия также остановила авиасообщение с Британией на неделю.

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