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Очередную мутацию коронавируса обнаружили в Малайзии

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Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Новый штамм коронавируса обнаружили в Малайзии. Об этом сообщает издание The Star со ссылкой на министерство здравоохранения.

Мутацию нашли в 60 образцах, взятых у пациентов в восточном штате Сабах. Пока неизвестно, является ли этот вариант вируса более заразным или агрессивным, чем обычно. По словам властей, новая мутация похожа на штамм, обнаруженный ранее в ЮАР, Австралии и Нидерландах.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Новая форма коронавируса получила широкое распространение в Великобритании и быстро вытесняет предыдущую разновидность. Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Ранее власти Дании выявили менее чувствительную к вакцине мутацию коронавируса N439K. Его носителями являются около десяти процентов всех протестированных в стране на наличие инфекции с подтвержденным диагнозом. Сообщается, что эта мутация не связана с обнаруженной ранее в Великобритании.

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