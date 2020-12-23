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Эквадорские ученые обнаружили несколько новых разновидностей COVID-19

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Фото: Amanda Perobell / Reuters

Эквадорские ученые обнаружили новые разновидности коронавируса, одна из которых могла повлиять на рост числа заболеваний в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Университет Эспириту Санто (Universidade Federal do Espírito Santo).

Исследователи утверждают, что новые разновидности COVID-19 не имеют ничего общего со штаммом, обнаруженным ранее в Великобритании.

Генетические материалы более чем 2,5 тысячи образцов позволили определить тип штамма вируса, который появился в каждом городе. «Был выявлен новый вариант SARS-CoV-2, есть подозрение, что он может играть роль в быстром росте числа заражений. Ни в одном из изученных вирусов не обнаружили генетическую вариацию вируса, выявленного в Англии», — отмечают ученые.

Ученые отметили, что две из выявленных разновидностей появились в Эквадоре в период с июля по ноябрь.

Ранее в Дании выявили менее чувствительную к вакцине мутацию коронавируса N439K: его носителями являются около десяти процентов всех протестированных в стране на наличие инфекции с подтвержденным диагнозом. Эта мутация не связана с обнаруженной ранее в Великобритании, а также с вирусом, из-за которого решили уничтожить норок.

Другая новая мутация коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 появилась еще в апреле 2020-го на территории Болгарии. Новая форма коронавируса получила широкое распространение в Великобритании и быстро вытесняет предыдущую разновидность. Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Хотя мутация может делать патоген более заразным, пока нет доказательств, что она облегчает передачу SARS-CoV-2 или делает вирус более опасным. Несмотря на это, ограничения на въезд из Великобритании ввели в большей части европейских стран: например, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции.

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