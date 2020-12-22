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Стало известно о появлении новой мутации коронавируса в апреле 2020-го

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Фото: Francisco Seco / AP

Новая мутация коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 появилась еще в апреле 2020-го на территории Болгарии. Об этом стало известно из интервью специалиста-пульмонолога Александра Симидчиева для Болгарского национального радио.

По его словам, мутацию впервые выявили в Национальной лаборатории по изучению СПИДа, которая проводит секвенирование (определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности) разных штаммов вирусов. Именно после этого мутация проникла в Великобританию, считает Симидчиев.

«Чем больше вирус размножается в популяции, тем больше вероятность его мутации. Следовательно, его распространение должно быть ограничено», — рассказал специалист. Он добавил, что пока потребности в новой вакцине нет, поскольку мутировавший вирус несущественно отличается от оригинального SARS-CoV-2.

Новая форма коронавируса получила широкое распространение в Великобритании и быстро вытесняет предыдущую разновидность. Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Хотя мутация может делать патоген более заразным, пока нет доказательств, что она облегчает передачу SARS-CoV-2 или делает вирус более опасным. Несмотря на это, ограничения на въезд из Великобритании ввели в большей части европейских стран: например, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции.

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