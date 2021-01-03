В Греции обнаружили «британский» коронавирус

В Греции у шести человек выявлена «британская» мутация коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

Новый тип COVID-19 обнаружен у недавно прибывших из Великобритании. Врачи провели специальное молекулярное тестирование и анализ, которые длились не менее трех дней. Все носители нового штамма вируса остаются под охраной в карантинной гостинице.

1 января новый штамм коронавируса добрался до Турции. Известно, что мутировавшую версию вируса обнаружили у 15 человек, которые вернулись из Британии.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.