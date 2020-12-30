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В США впервые выявили носителя «британского» коронавируса

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Фотография: Bing Guan / Reuters

В штате Колорадо специалисты впервые выявили носителя нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщил губернатор штата Джаред Полис в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечает газета The Washington Post, в США это первый известный случай заражения «британским» коронавирусом. При этом инфицированный в последнее время никуда не ездил.

У зараженного также не было близких контактов в последнее время, однако сейчас специалисты работают над выявлением других потенциальных случаев и контактов с инфицированным.

В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен не менее чем в 17 странах помимо Великобритании. В Северной Америке первый случай заражения новым штаммом выявили в Канаде 26 декабря.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

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