Миру предрекли третью волну пандемии из-за новой мутации коронавируса

Новая мутация коронавируса, изначально обнаруженная в Великобритании, может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины.

Мас-Кома подчеркнул, что сейчас уже слишком поздно пытаться остановить распространение новой разновидности SARS-CoV-2, случаи заражения которой уже зафиксировали в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки. «Вероятно, этот новый штамм станет причиной третьей волны пандемии в Европе», — заявил ученый.

Он напомнил, что штамм-мутант, обнаруженный в Италии в феврале, спровоцировал первую волну пандемии за пределами Китая. При этом некоторые исследования указывают на то, что вторая волна пандемии в Европе началась из-за штамма, который распространялся среди мигрантов-сборщиков фруктов в северной Испании, отметил эксперт. «Эта вторая волна, которую мы все еще переживаем, началась еще до окончания первой. Таким образом, третья волна также может наложиться на вторую», — подчеркнул Мас-Кома.

Ученый отметил, что в геноме коронавируса SARS-CoV-2 происходит одна-две точечных мутации в месяц, что меньше, чем у вируса гриппа. Однако, по словам эксперта, к настоящему моменту нет стопроцентной уверенности в том, как новая мутация отразится на эффективности вакцин, а полноценные исследования этого вопроса могут занять несколько недель.

По словам Мас-Комы, человечество продолжает уступать вирусу, и нам только предстоит увидеть, смогут ли вакцины замедлить его распространение. «Если они хотя бы помогут снизить число тяжелых случаев и смертность, то это уже будет важным шагом вперед, — заявил эксперт. — Нам еще предстоит узнать, как часто вакцинированные люди будут нуждаться в повторной вакцинации и будет ли это варьироваться в зависимости от препарата».

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

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