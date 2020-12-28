Биолог оценила эффективность антител к коронавирусу против нового штамма

Биолог Анча Баранова оценила эффективность антител к коронавирусу против нового штамма, который выявили в Великобритании в декабре этого года. Об этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона рассказала РИА Новости.

По ее словам, те, кто уже переболели вирусом, могут оказаться не полностью защищенными перед новой мутацией. Эксперт отметила, что возможность повторного заражения не исключена. Она также подчеркнула, что это зависит, прежде всего, от того, какие антитела выработались у пациента во время болезни.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, чаще поражает детей. По данным Управления национальной статистики, коронавирус более распространен среди школьников — у учеников с 7-го по 11-й классы оказался самый высокий уровень инфицирования среди всего населения.