Раскрыто воздействие нового штамма коронавируса на детей

Новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре этого года, чаще поражает детей. Об этом говорится в исследовании специалистов из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сообщает Daily Mail.

По данным Управления национальной статистики, коронавирус более распространен среди школьников — у учеников с 7 по 11 классы оказался самый высокий уровень инфицирования среди всего населения.

Профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона объяснил, что предыдущему вирусу было сложнее связывать рецептор ACE2 и проникать в клетки, поэтому взрослые, у которых больше ACE2 в носу и горле, были более простой мишенью для вируса. Новый штамм COVID-19 легче проникает в детский организм.

По словам экспертов, если эта теория будет подтверждена, это позволит объяснить большую заразность коронавируса.

Ранее ученые заявили, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. Высокая заразность подразумевает, что штамм будет способствовать росту заболеваемости, увеличению нагрузки на системы здравоохранения и повышению уровня смертности.