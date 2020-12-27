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«Британский» коронавирус добрался до еще одного континента

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Фото: Chris Wattie / Reuters

Новый штамм коронавируса, который впервые выявили в Великобритании, добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде. Об этом сообщается на сайте провинции Онтарио.

Инфицированные — пара из муниципалитета Дарем. Они не совершали путешествий и не были подвержены особому риску заражения. В настоящее время они находятся на самоизоляции.

С полуночи 26 декабря в провинции действуют жесткие ограничительные меры. Онтарио находится на втором месте по числу заражений COVID-19, уступая Квебеку.

26 декабря новый штамм выявили во Франции и Испании. Днем ранее аналогичный штамм обнаружили в Ирландии и Японии, 24 декабря — в Германии.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Бельгии, Нидерландах, Австралии, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

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