Британский штамм коронавируса обнаружили еще в одной стране

Новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре этого года, обнаружили в Ирландии. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Тони Холохан, передает RTE.

Инфекцию выявили вирусологи в лаборатории при Дублинском университетском колледже. «Дальнейшие тесты в ближайшие дни и недели установят масштабы распространения этого вида вируса в стране», — заявил Холохан.

Ранее в Ирландии был введен 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании.

Накануне стало известно, что новая мутация коронавируса добралась до Германии. Британский штамм вируса нашли у женщины, прилетевшей во Франкфурт из Лондона. Позднее новую разновидность коронавируса также выявили в Швейцарии.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени зарегистрировано порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.