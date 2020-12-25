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Британский штамм коронавируса обнаружили еще в одной стране

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Фото: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре этого года, обнаружили в Ирландии. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Тони Холохан, передает RTE.

Инфекцию выявили вирусологи в лаборатории при Дублинском университетском колледже. «Дальнейшие тесты в ближайшие дни и недели установят масштабы распространения этого вида вируса в стране», — заявил Холохан.

Ранее в Ирландии был введен 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании.

Накануне стало известно, что новая мутация коронавируса добралась до Германии. Британский штамм вируса нашли у женщины, прилетевшей во Франкфурт из Лондона. Позднее новую разновидность коронавируса также выявили в Швейцарии.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени зарегистрировано порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

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