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Новую мутацию коронавируса нашли еще в одной европейской стране

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Фото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Новую мутацию коронавируса, которую обнаружили в Великобритании в декабре этого года, выявили в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.

По сведениям властей Швейцарии, вирус был обнаружен у двух граждан Великобритании, находившихся на территории страны.

Ранее сообщалось, что новый штамм вируса добрался до Германии. По сведениям властей федеральной земли Баден-Вюртемберг, мутировавший коронавирус нашли у женщины, прилетевшей во Франкфурт из Лондона.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

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