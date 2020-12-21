Во Франции допустили проникновение новой мутации коронавируса в страну

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран допустил возможность проникновения новой мутации коронавируса в страну. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Europe 1.

«Вполне возможно, что новый штамм коронавируса уже циркулирует во Франции (...). Пока его не выявили [на территории Республики], но мы не можем однозначно сказать, что его здесь нет», — признал политик.

Веран подчеркнул, что приостановка сообщения с Великобританией — это всего лишь мера предосторожности. Он напомнил, что пока информации о мутации мало, однако к опасности заражения стоит отнестись серьезно. Помимо этого, глава Минздрава считает, что оснований сомневаться в эффективности вакцины пока нет.

Помимо Франции, ограничения на въезд из Великобритании ввели власти большей части европейских стран: например, Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии. Португалия разрешила въезд из Великобритании только своим гражданам. Швеция планирует официально пополнить список стран, запретивших въезд из Великобритании, 21 декабря. Испания планирует приостановить авиасообщение, если аналогичные меры не будут приняты на уровне всего Евросоюза.

Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. По словам специалистов, пока нельзя говорить о его большей опасности и снижении восприимчивости к вакцинам.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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