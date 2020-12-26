«Британский» коронавирус добрался до Испании

«Британский» штамм коронавируса добрался до Испании: как минимум у четырех человек в Мадриде выявлена новая мутация COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 26 декабря.

По предварительной информации, речь идет о лицах, прибывших из Соединенного Королевства.

Ранее в субботу стало известно, что новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в сентябре этого года, обнаружили во Франции. Новую разновидность коронавируса нашли у мужчины, который прибыл в город Тур из Великобритании. В настоящее время он находится на самоизоляции.

Днем ранее аналогичный штамм обнаружили в Ирландии и Японии, 24 декабря — в Германии.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени зарегистрировано порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.