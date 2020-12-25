Британский штамм коронавируса нашли в Японии

Новый штамм коронавируса, который выявилии в Великобритании в декабре этого года, обнаружили в Японии. Об этом заявил министр здравоохранения страны Норихиса Тамура, его слова приводит телеканал NHK.

Заражение новой разновидностью COVID-19 было подтверждено у пяти граждан Японии, вернувшихся из Великобритании. Все они были отправлены на карантин. У четырех заразившихся заболевание протекает бессимптомно, еще один жалуется на недомогание.

Накануне стало известно, что новая мутация коронавируса добралась до Германии. Британский штамм вируса нашли у женщины, прилетевшей во Франкфурт из Лондона. Позднее новую разновидность коронавируса также выявили в Швейцарии.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. К настоящему времени зарегистрировано порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

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