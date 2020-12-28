Мутировавший коронавирус нашли недалеко от российской границы

Первый случай заражения мутировавшим коронавирусом, впервые обнаруженным в Великобритании, зафиксирован в Финляндии, недалеко от границы с Россией. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Новую мутацию коронавируса нашли у женщины в южном регионе Кюменлааксо, граничащим с Россией. Уточняется, что заболевшая прилетела из Великобритании. Власти рассчитывают, что новая разновидность вируса не распространится за пределы региона.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Соединенным Королевством. Тем не менее случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки.

Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее. Согласно исследованию специалистов из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, новый штамм коронавируса легче проникает в детский организм.

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