Мир
 
Последние новости
Раскрыты подробности нападения боевиков на полицейских в Грозном
Умер работавший над сериалами «Губка Боб» и «Эй, Арнольд!» мультипликатор
ВОЗ посоветовала перенесшим COVID-19 продолжить носить маски
В правительстве спрогнозировали сроки улучшения ситуации с коронавирусом
Российским миротворцам в Карабахе передали новогодние подарки
Великобритания решила запретить вредную еду
В армянской оппозиции оценили возможность внеочередных выборов
В центре Грозного произошла стрельба
Все российские регионы объявили 31 декабря выходным
Новости партнеров
Прослушать новость

Мутировавший коронавирус нашли недалеко от российской границы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stelios Misinas / Reuters

Первый случай заражения мутировавшим коронавирусом, впервые обнаруженным в Великобритании, зафиксирован в Финляндии, недалеко от границы с Россией. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Новую мутацию коронавируса нашли у женщины в южном регионе Кюменлааксо, граничащим с Россией. Уточняется, что заболевшая прилетела из Великобритании. Власти рассчитывают, что новая разновидность вируса не распространится за пределы региона.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Соединенным Королевством. Тем не менее случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки.

Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее. Согласно исследованию специалистов из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, новый штамм коронавируса легче проникает в детский организм.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kymenlaaksossa varmistui ensimmäinen brittikoronan kantaja – tartuntaketju on selvitetty
«Британский» коронавирус добрался до Южной Кореи
«Британский» коронавирус добрался до еще одного континента