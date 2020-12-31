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Британский штамм коронавируса добрался до Китая

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Фото: Reuters

Новый, более заразный штамм коронавируса, распространившийся в Великобритании, добрался до Китая. Об этом со ссылкой на источники в сфере здравоохранения сообщает The Straits Times.

Известно, что мутировавшую версию вируса обнаружили у 23-летней жительницы Шанхая, вернувшейся из Британии. У нее выявили слабые симптомы COVID-19. Врачи проследили все ее контакты.

В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен не менее чем в 17 странах, помимо Великобритании. В Северной Америке первый случай заражения новым штаммом выявили в Канаде 26 декабря. Более 50 стран закрыли авиасообщение с Британией.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.


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