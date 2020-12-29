Британские медики сообщили о критической ситуации с коронавирусом

В Великобритании из-за роста числа заболевших коронавирусом на фоне появления нового штамма сложилась критическая ситуация. Об этом в своем Twitter сообщила врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения страны, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден.

«В больницах не хватает кислорода. В одном из медицинских фондов не осталось аппаратов для неинвазивных исследований», — написала она. Батт-Роден добавила, что число пациентов в госпиталях достигло максимума.

По словам врача, массово заболевают и сами медики — они еще не получили вакцину. Из-за этого службе приходится звать на работу студентов медвузов, размещая объявления в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что новая мутация коронавируса, изначально обнаруженная в Великобритании, может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19. Об этом рассказал эксперт ВОЗ, профессор Сантьяго Мас-Кома. По его словам, помешать распространению нового штамма по странам мира уже поздно.