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Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за пандемии

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Фото: Xinhua / Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга предупредил о новых вызовах, грядущих в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мировое сообщество ждут «новые разновидности COVID-19». Он призвал «быстро делиться с ВОЗ и другими странами» информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса.

Гебрейесус отметил, что ВОЗ плотно работает с учеными со всего мира, чтобы лучше понять новые разновидности коронавируса и как они влияют на способность распространяться и вызывать у людей заболевание. Он подчеркнул, что страны «не должны подвергаться наказанию за то, что транспарентно делятся новыми научными данными».

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что мутация коронавируса продолжится, поскольку это естественный процесс. Она добавила, что ВОЗ продолжит внимательно следить за новыми штаммами коронавируса и взаимодействовать с учеными по всему миру.

В сентябре в Великобритании впервые обнаружили опасную мутацию коронавируса, активно она начала распространяться в декабре. Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Соединенным Королевством. Тем не менее случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки.

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