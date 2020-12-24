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Российским ученым передали образцы мутировавшего коронавируса из Великобритании

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Фото: Feisal Omar / Reuters

Российским ученым передали образцы нового, более заразного штамма коронавируса, который был зафиксирован в Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, российские специалисты уже активно изучают полученные образцы. «Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ», — добавила она.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

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