Российским ученым передали образцы мутировавшего коронавируса из Великобритании

Российским ученым передали образцы нового, более заразного штамма коронавируса, который был зафиксирован в Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.
По словам Захаровой, российские специалисты уже активно изучают полученные образцы. «Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ», — добавила она.
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.
Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.