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В Госдуме заговорили о повторной приостановке авиасообщения со всеми странами

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Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о повторной приостановке авиасообщения со всеми странами на фоне выявления нового штамма COVID-19 в Великобритании. Содержание письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина приводит RT.

Депутат заговорил об обнаружении в Великобритании и некоторых других странах нового штамма коронавируса. В связи с этим он напомнил, что многие государства, в том числе Россия, уже решили ограничить полеты гражданской авиации в Великобританию.

Для недопущения распространения нового штамма на территории России Сухарев попросил премьер-министра рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на текущий момент обнаружено 1424 мутации коронавируса, но британский штамм не найден. По ее словам, ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса. Она уточнила, что «британская» мутация связана со спайковым белком, который отвечает за его присоединение к клеткам восприимчивого организма.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании еще в сентябре. На данный момент выявлено около тысячи случаев заражения этим штаммом. Эта же мутация позже была выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Английские ученые пояснили, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

На данный момент более 20 стран мира, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

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