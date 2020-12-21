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Кремль прокомментировал вопрос приостановки авиасообщения с Великобританией

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Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Решение о прекращении или сохранении авиасообщения с Великобританией принимает правительство России. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение ряда стран прекратить авиасообщение с Великобританией, где был обнаружен новый штамм коронавируса, пишет РИА Новости.

По его словам, в Кремле с самым большим вниманием наблюдают за информацией из Англии.

Ранее в понедельник более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне новой мутации COVID-19. В частности, ограничения на въезд из Великобритании ввели власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии. Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией, Нидерландами и ЮАР, где также была обнаружена новая мутация коронавируса.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин призвал власти последовать примеру других стран и приостановить авиасообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения опасного штамма в России. Парламентарий предположил, что «очередной олигарх или чиновник средней руки» уже везет в Россию мутацию N150Y.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании еще в сентябре. На данный момент выявлено около тысячи случаев заражения этим штаммом.

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