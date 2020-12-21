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Депутат Госдумы призвал власти прекратить авиасообщение с Великобританией

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Фото: Andrew Redington / Getty Images

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин призвал власти быстрее принять решение о прекращении авиасообщения с Великобританией, где обнаружен мутировавший штамм коронавируса. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 21 декабря.

«Многие страны отреагировали жестко и прекратили авиа и железнодорожное сообщение с Англией. В этой связи логичный вопрос — а чего ожидаем мы?» — написал парламентарий.

По его мнению, промедление в этом вопросе грозит появлением нового штамма в России. Ионин предполагает, что «очередной олигарх или чиновник средней руки» уже везет в Россию мутацию N150Y.

Ранее в понедельник стало известно, что более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне новой мутации коронавируса, среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция и Чехия.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании еще в сентябре, однако 20 декабря информация о значимости этой новости подтвердилась. На данный момент выявлено около тысячи случаев заражения этим штаммом. Кроме того, аналогичная мутация обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.

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