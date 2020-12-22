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В России нашли 1424 мутации коронавируса

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Фото: Александр Плонский / Reuters

В России на текущий момент обнаружено 1424 мутации коронавируса, но британский штамм не найден, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 22 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

«Ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку — прим. «Ленты.ру») и патогенности», — сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Попова подчеркнула, что штамм N150Y, обнаруженный в Великобритании, в РФ не обнаружена. Она уточнила, что «британская» мутация связана со спайковым белком, который отвечает за его присоединение к клеткам восприимчивого организма.

Ранее во вторник директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что повышенной угрозы для человечества от новых штаммов коронавируса не выявлено. По его словам, было исследовано более 1400 различных мутаций. Специалист добавил, что новый коронавирус, как и любой другой вирус постоянно накапливает генетические мутации.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании еще в сентябре. На данный момент выявлено около тысячи случаев заражения этим штаммом. Эта же мутация позже была выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Английские ученые пояснили, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Накануне более 20 стран мира, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

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