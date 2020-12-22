Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса

Инфекционист Евгений Тимаков предупредил о росте заразности коронавируса в будущем. По его словам, инфекция может стать более контагиозной через пять-семь лет, передает РИА Новости.

Как пояснил специалист, все вирусы, в том числе и коронавирус, постоянно мутируют. Изменения генома у возбудителя COVID-19 не столь значительные, однако они меняют его свойства. «Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь», — подчеркнул он.

По прогнозам Тимакова, примерно через пять-семь лет коронавирус в любом случае изменится. В частности, он будет больше передаваться, станет более контагиозным, но при этом будет вызывать меньше осложнений. Именно такая картина наблюдается на данный момент в Великобритании, отметил эксперт. По его словам, там вирус стал контактнее на 70 процентов, однако данных о более тяжелом течении болезни нет.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.