Россия
 
Последние новости
Трампу организуют его собственную инаугурацию
Жители российского города остались без тепла из-за аварии
Внешность российской стюардессы в купальнике удивила иностранцев в сети
Россияне увеличили онлайн-траты на еду и учебу
Умерла старейшая в мире панда
Сотрудники самого богатого в мире человека начали бастовать
Психологи увидели недостаток в медицинских масках
Российские водители смогут обжаловать штрафы с камер онлайн
Ученый рассказал об опасности новой мутации коронавируса для детей
Новости партнеров
Прослушать новость

Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global look

Инфекционист Евгений Тимаков предупредил о росте заразности коронавируса в будущем. По его словам, инфекция может стать более контагиозной через пять-семь лет, передает РИА Новости.

Как пояснил специалист, все вирусы, в том числе и коронавирус, постоянно мутируют. Изменения генома у возбудителя COVID-19 не столь значительные, однако они меняют его свойства. «Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь», — подчеркнул он.

По прогнозам Тимакова, примерно через пять-семь лет коронавирус в любом случае изменится. В частности, он будет больше передаваться, станет более контагиозным, но при этом будет вызывать меньше осложнений. Именно такая картина наблюдается на данный момент в Великобритании, отметил эксперт. По его словам, там вирус стал контактнее на 70 процентов, однако данных о более тяжелом течении болезни нет.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский инфекционист назвал возможное последствие мутации коронавируса
В ВОЗ оценили опасность новой мутации коронавируса
Ученый рассказал об опасности новой мутации коронавируса для детей