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Российский инфекционист назвал возможное последствие мутации коронавируса

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Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Появление в Великобритании нового штамма коронавируса может говорить о том, что он постепенно трансформируется в сезонное заболевание. Такое возможное последствие мутации назвал российский инфекционист Николай Малышев, передает RT.

Медик добавил, что штаммы появляются все время и у них есть разные свойства. Новый более заразен, но менее опасен и токсичен, указал специалист.

По словам Малышева, меры предосторожности и профилактики будут те же, что используются с текущими штаммами.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса не несет для иммунитета больше угрозы, чем его «классический» вариант. Он напомнил, что подобная ситуация с появлением более заразного штамма уже происходила в марте.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который быстрее передается от человека к человеку. Позднее такую же мутацию нашли в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Минимум 20 государств частично или полностью приостановили транспортное сообщение с Великобританией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва внимательно следит за информацией из Лондона. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря. Пассажирские перевозки будут запрещены в течение недели.

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