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Онищенко оценил угрозу для иммунитета от нового штамма коронавируса

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Новый штамм коронавируса не представляет для иммунитета значительно большей угрозы, чем его «классический» вариант. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Так Онищенко оценил опасность мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. По его словам, данных о том, что он прорывает действующую защиту организма, нет. «Это тот же самый вирус, только он мутировал в сторону большей контагиозности», — сказал он.

Подобное уже происходило в марте, когда коронавирус стал более заразным, напомнил Онищенко. Он добавил, что на данный момент существует уже несколько сотен мутаций вируса.

По словам Онищенко, надо тщательнее соблюдать эпидемиологические требования, носить маски и перчатки, а также вакцинировать людей из групп риска.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны, который быстрее и легче передается от человека к человеку. Позднее в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии обнаружили ту же мутацию инфекции. Минимум 20 государств частично или полностью закрыли транспортное сообщение с Великобританией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва внимательно следит за информацией из Лондона. Он добавил, что решение о приостановке авиасообщения примет российское правительство.

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