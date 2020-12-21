Россия приостановит авиасообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавируса. Об этом со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщает ТАСС.

Уточняется, что новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране вступят в силу в полночь во вторник, 22 декабря. Пассажирские авиаперевозки между государствами будут запрещены в течение недели.

Источники в авиаотрасли ранее сообщили Ассоциации туроператоров России, что пассажиропоток по данному направлению был небольшим — путешественники пользовались рейсами в Лондон преимущественно с деловыми или гуманитарными целями, а также для транзита. При этом для пересадок у россиян по-прежнему останутся альтернативы — к примеру, Стамбул, Дубай и Цюрих.

Более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне новой мутации коронавируса. Ограничения на въезд из Великобритании ввели преимущественно европейские страны. Власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии приняли такое решение. Аналогичные меры были приняты и в других частях света.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.