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В ВОЗ оценили эффективность тестов в выявлении новой мутации коронавируса

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Фото: Stephane Mahe / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность тестов на коронавирус при выявлении новой мутации патогена. Об этом рассказал старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс в ходе онлайн-сессии с британскими экспертами. Трансляция велась в Twitter-аккаунте организации.

По его словам, существующие тест-системы все еще можно использовать для определения инфицирования людей новой мутацией вируса. «В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов [SARS-CoV-2]», — пояснил специалист.

Ранее ВОЗ сообщила, что на данный момент нет никаких доказательств, что новый штамм каким-либо образом усиливает тяжесть заболевания. До этого в организации утверждали, что новый штамм коронавируса более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

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