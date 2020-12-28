ВОЗ посоветовала перенесшим COVID-19 продолжить носить маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует людям, переболевшим COVID-19, продолжить соблюдать противовирусные меры, включая ношение масок и физическую дистанцию. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте организации.

По словам ван Керкхове, ученые проводят ряд исследований, чтобы выяснить продолжительность иммунитета к коронавирусу у перенесших заболевание. «У нас до сих пор нет полной картины. Некоторые исследования показывают, что антитела могут сохраняться [у переболевших COVID-19] в течение шести месяцев или даже дольше. Но, судя по нашему опыту с другими коронавирусами, этот иммунитет не будет пожизненным,» — заявила она.

Эксперт отметила важность соблюдения противовирусных мер переболевшими людьми. «Мы до сих пор не знаем, как долго сохраняется иммунитет. Поэтому важно продолжать соблюдать физическую дистанцию, поддерживать чистоту наших рук, используя мыло или спиртосодержащие антисептики. Нужно продолжать носить маски там, где необходимо, и соблюдать все меры предосторожности», — подчеркнула ван Керкхове.

Ранее австралийские ученые определили, что продолжительность иммунитета у людей, переболевших COVID-19, составляет минимум восемь месяцев. По мнению ученых, это доказывает, что вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 будут эффективны в течение длительного времени после инъекции.

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