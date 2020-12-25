Доказан иммунитет у людей со скрытой формой коронавируса

Ученые Лондонского университета королевы Марии в Великобритании доказали наличие длительного иммунитета у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в мягкой или скрытой форме. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.

Исследователи проанализировали образцы крови у 136 медицинских работников на наличие антител и Т-лимфоцитов. Добровольцы перенесли легкую или бессимптомную инфекцию COVID-19 с марта 2020 года. Оказалось, что 89 процентов медицинских работников имели нейтрализующие антитела через 16-18 недель после заражения. У большинства из них также наблюдались Т-клетки, нацеленные на различные части вируса.

У некоторых людей наблюдались Т-лимфоциты, но не было антител, а у других — наоборот. Однако у 66 процентов медицинских работников фиксировался высокий уровень защитных антител. Т-клеточные реакции, как правило, были более выражены у людей с классическими симптомами COVID-19. Бессимптомная инфекция приводила к более слабому Т-клеточному иммунитету.