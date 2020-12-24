Американская вакцина оказалась эффективна против нового штамма COVID-19

Американская вакцина Moderna оказалась эффективна от выявленной в Великобритании мутации коронавируса. Соответствующее содержание заявления компании приводит ТАСС.

Там отметили, что широкий спектр потенциально нейтрализующих антител, полученный в результате действия вакцины, дает уверенность в ее эффективности против нового штамма COVID-19.

При этом в компании заявили, что планируется провести дополнительные тесты для подтверждения действия вакцины против любого штамма.

19 декабря сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса компании Moderna. Отмечается, что совокупность имеющихся данных дает четкие доказательства того, что вакцина может быть эффективной в предотвращении COVID-19.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.