Иммунолог предупредил переболевших COVID-19 россиян об опасности

В некоторых случаях выздоровление после COVID-19 может сопровождаться появлением постковидного синдрома. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Николай Крючков.

Среди симптомов врач отметил общую слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний. Также могут быть общие мышечные и головные боли.

По словам специалиста, для ряда россиян синдром представляет особую опасность. Так, чем старше человек и чем больше он имеет хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся.

Постковидный синдром наблюдается примерно у 20 процентов переболевших, в том числе молодых. «Это бывает в разных формах, обычно не тяжелые проявления, но все равно они есть у значимого процента людей», — сказал врач.

При этом некоторые из проявлений постковидного синдрома бывает трудно отличить от естественной слабости после любой тяжелой болезни. Другие же могут быть четко определены как последствия COVID-19.

Врач заверил, что при постковидном синдроме человек не распространяет коронавирус, для других людей он не опасен. Однако у переболевшего проблемы со здоровьем могут приобрести субхронический или хронический характер.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин и врач-инфекционист Георгий Сапронов перечислили осложнения, которые могут быть связаны с постковидным синдромом. Так, коронавирус поражает не только легкие, но и желудочно-кишечный тракт, печень, сердце и мозг. Кроме того, существует также синдром поствирусной астении: люди, переболевшие COVID-19, все равно чувствую слабость, утомляемость и раздражительность.