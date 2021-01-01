В Турции обнаружили «британский» коронавирус

В Турции у 15 человек выявлена «британская» мутация коронавируса, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

Новый тип COVID-19 обнаружен у недавно прибывших из Великобритании. Выезд из этой страны в Турцию временно приостановлен, заявил министр.

В пятницу, 1 января, в Турции выявили 1908 случаев заражения коронавирусом. Это число стало минимальным с конца октября.

31 декабря новый штамм коронавируса добрался до Китая. Известно, что мутировавшую версию вируса обнаружили у 23-летней жительницы Шанхая, вернувшейся из Британии. У нее выявили слабые симптомы COVID-19. Врачи проследили все ее контакты.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.