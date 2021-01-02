Индия заявила о выделении «британского» штамма коронавируса

Индийские врачи заявили, что им удалось первыми в мире выделить и изолировать «британский» штамм коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на индийский Совет медицинских исследований.

Образцы коронавируса были собраны и изучены в Национальном институте вирусологии Индии. «Ни одна страна еще не сообщила об успешном изолировании британского варианта SARS-CoV-2», — сказано в сообщении. Теперь ученые могут попытаться приспособить имеющиеся вакцины и от этого вида коронавируса.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен в 18 странах, в том числе, в Китае.

Более 50 стран закрыли авиасообщение с Британией. В стране из-за роста числа заболевших коронавирусом на фоне появления нового штамма сложилась критическая ситуация.