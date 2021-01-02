Мир
 
Последние новости
ПСЖ возглавил новый тренер
Украинцы предпочли новогоднему обращению Зеленского поздравление Путина
В аэропорту российского города появился рейс в прошлое
Минздрав Украины опроверг регистрацию вакцины «Спутник V»
Российский полицейский случайно застрелил мужчину
Звезда «Универа» получила перелом носа после удара мужа
Большунов завоевал золото на «Тур де Ски»
Транзит российского газа через Украину рухнул
В ДНР обратились к Зеленскому
Новости партнеров
Прослушать новость

Индия заявила о выделении «британского» штамма коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Индийские врачи заявили, что им удалось первыми в мире выделить и изолировать «британский» штамм коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на индийский Совет медицинских исследований.

Образцы коронавируса были собраны и изучены в Национальном институте вирусологии Индии. «Ни одна страна еще не сообщила об успешном изолировании британского варианта SARS-CoV-2», — сказано в сообщении. Теперь ученые могут попытаться приспособить имеющиеся вакцины и от этого вида коронавируса.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен в 18 странах, в том числе, в Китае.

Более 50 стран закрыли авиасообщение с Британией. В стране из-за роста числа заболевших коронавирусом на фоне появления нового штамма сложилась критическая ситуация.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Турции обнаружили «британский» коронавирус
Новый «южноафриканский» штамм коронавируса добрался до Франции
Британский штамм коронавируса добрался до Китая