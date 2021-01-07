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В ВОЗ оценили распространение нового штамма коронавируса в Европе

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Фото: John Sibley / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили масштабы распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 (VOC) в Европе. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге сообщил, что штамм был обнаружен в 22 странах континента. Его слова приводит ТАСС.

«Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился», — отметил Клюге. Он добавил, что понимает обеспокоенность и тревогу, вызванную распространением нового штамма. Новая мутация, по его словам, может настолько распространиться, что заменит собой старые. По данным на 7 января, вирус был обнаружен уже в 22 европейских странах.

Клюге объяснил, что, хоть «британский» штамм и оказался более заразным и начал распространяться быстрее, болезнь, которую он вызывает, не изменилась. Директор Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что дети все еще не входят в группу риска.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

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