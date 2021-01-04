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В Великобритании предложили ввести максимальный уровень угрозы от коронавируса

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Фото: John Sibley / Reuters

Главные врачи регионов Великобритании предложили повысить уровень угрозы от коронавируса в стране до максимального. Об этом говорится в заявлении медиков, передает РИА Новости.

«По получении рекомендации от единого центра биобезопасности и в свете последних данных, четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют повысить уровень угрозы с четвертого до пятого», — сказано в тексте.

Кроме того, медицинские специалисты предупредили о риске перегрева системы здравоохранения в ближайшие три недели. По их данным, в настоящее время распространение коронавируса среди населения очень высоко, также растет количество пациентов с COVID-19 в больницах и реанимациях. «Число случаев растет почти повсеместно, усиливаясь за счет нового, более заразного штамма», — добавили врачи.

1 января в Великобритании выявили рекордные 55 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. К 4 января 2021-го число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 85 миллионов.

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