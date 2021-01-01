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В Великобритании выявили рекордный рост числа заражений коронавирусом за сутки

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Фото: Hannah McKay / Reuters

В Великобритании выявили рекордные 55 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает Sky News.

За последние 24 часа в стране зафиксировали 55 892 новых случаев COVID-19. Днем ранее диагноз был выявлен у 50 023 человек, умерли 981.

За все время пандемии в Великобритании выявили более у 2 496 204 человека, 73 622 человек скончался.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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